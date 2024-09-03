"Hi Tex".. المعرض الدولي للتكنولوجيا ينطلق في أربيل (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، فعاليات المعرض الدولي للتكنولوجيا Hi Tex.

وقال شهيار كوران، أحد زوار المعرض، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض يمثل طفرة في عالم التكنولوجيا في إقليم كوردستان، ويعكس مدى دخوله واستخدامه في مجالات العمل المختلفة، وهو فرصة كبيرة لجميع الشركات المشاركة."

من جانبها، صرحت آية محمد، مديرة تسويق شركة تكنولوجية مشاركة، لوكالة شفق نيوز، أن "الشركات المشاركة تقدم خدمات نوعية في هذا المعرض، وهو فرصة رائعة للتعرف على المنتجات والتقنيات الحديثة وتبادل الخبرات بين الشركات المحلية والأجنبية".

وأضافت، أن "الذكاء الاصطناعي هو واحد من أبرز الأمور التي يركز عليها المعرض، حيث يتم تقديم الكثير من الخدمات بواسطة الذكاء الاصطناعي."

ويشارك في المعرض عدد من الشباب المبدعين الذين يقدمون العديد من الاختراعات المختلفة.

وقال أورهان برهان، شاب مشارك في المعرض كجزء من مبادرة مؤسسة روانگه، لوكالة شفق نيوز: "شاركت في هذا المعرض بالرسم على الملابس بتقنيات إلكترونية متطورة. نحن جزء من مبادرة أطلقتها مؤسسة روانگه لدعم الشباب وإبراز مواهبهم في هذا المعرض وتسليط الضوء عليهم."