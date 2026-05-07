"DNO" تستأنف الإنتاج بحقلي "طاوكي وفيشخابور" وتبدأ حفر آبار جديدة في إقليم كوردستان

أعلنت شركة DNO النرويجية، يوم الخميس، استئناف عملياتها في حقلي "طاوكي و فيشخابور" النفطيين في اقليم كوردستان العراق بعد تعليقها في مطلع آذار/مارس الماضي جراء تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة.

وقالت الشركة في تقرير لها للربع الأول من العام الحالي، إنها استأنفت الأنشطة المحدودة في الحقلين، مع إعادة تأهيل الآبار القديمة، واستئناف العمل في الآبار النفطية الثمانية التي أُعلن عنها سابقًا.

وأشار التقرير إلى أن الشركة أكملت حفر بئرين نفطيتين جديدتين وبدأت الإنتاج في بداية الربع الأول من عام 2026، ولكن كإجراء احترازي، قررت تعليق الإنتاج والحفر مؤقتًا؛ وذلك عقب الغارات الجوية المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على إيران في 28 شباط/فبراير الماضي.

وبحسب التقرير، فإنه نظراً للتعليقات وعدم اليقين بشأن التوقعات المستقبلية، من المتوقع أن تكون مستويات الإنتاج والاستثمار في عام 2026 أقل من المخطط لها سابقًا، وفقًا لتقرير الربع الأول.