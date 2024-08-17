"DNO" النرويجية تحقق أرباحاً بقيمة 35 مليون دولار في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت شركة DNO النرويجية، عن إنتاجها النفطي و أرباحها وما حققته من إيرادات في الربع الثاني من العام 2024 من حقلي فيشخابور "طاوكي"، وقد بلغت تلك الأرباح في الفترة المذكورة 35 مليون دولار أمريكي.

وأنتجت DNO ما معدله 79،783 برميلاً من النفط يوميا في حقول نفط إقليم كوردستان في الربع الثاني من هذا العام، بزيادة قدرها 5 بالمائة مقارنة بالربع الأول من هذا العام 2024.

وقالت الشركة إنها أنتجت إنها أنتجت في المتوسط 49،099 برميلا من النفط يوميا في حقل فيشخابور، و 30،684 برميلا من النفط في حقل "طاوكي"، ولكن لا يوجد إنتاج في حقل بعشيقة.

وبلغ سعر بيع برميل النفط الواحد للتجار المحليين من الحقلين 30 دولاراً.

وفي الربع الثاني، حققت الشركة إجمالي إيرادات قدرها 137 مليون دولار وأرباحًا قدرها 35 مليون دولار.