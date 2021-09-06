"CHP" لنيجيرفان بارزاني: مشاكل المنطقة يجب أن تعالج على أساس مصالح الشعوب مع اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، مع وفد من الحزب الشعب الجمهوري التركي CHP برئاسة نائب رئيس الحزب أوغوز كان ساليجي، الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة التركية.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم، أن اللقاء بحث ضرورة حل الأزمات في المنطقة عبر الحوار بين شعوب المنطقة. كما لفت إلى أن حزب الشعب الجمهوري بين رؤية طويلة الأمد في معالجة المشاكل بالحوار.

كما أكد الوفد ضرورة أن تعالج مشاكل المنطقة على أساس مصالح الشعوب مع اقليم كوردستان، مع الاشارة إلى أهمية دور الإقليم.

من جانبه اكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اهمية الحوار والتفاهم المشترك والأفكار المشتركة لإيجاد الحلول للتوترات في المنطقة وعلى أساس قبول الآخر والقضاء على انكار الاخر.

واعتبر بارزاني الزيارة، سياسة جديدة تنتهجها الحزب، واشار الى دعم تركيا لسكان الاقليم عام 1991 وايضا خلال عمليات الانفال 1988.

كما تم بحث مخاوف داعش والتطورات الامنية والسياسية في المنطقة مع عدة محاور اخرى ذات الاهتمام المشترك