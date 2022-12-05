98 فيلماً نصفها كوردية تتنافس في مهرجان دهوك السينمائي.. صور

شفق نيوز/ تتواصل أعمال مهرجان دهوك السينمائي الدولي، والتي تستمر لغاية الثامن من شهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي، حيث تتنافس 98 فيلماً نصفها أفلام كوردية.

ويقول حسن عارف مسؤول إعلام المهرجان لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان الذي سيعرض فيه 98 فيلما منها 47 فيلماً كوردياً يتناول موضوع الهجرة كمحور وعنوان له بسبب احداث عالمية وإقليمية ادت الى هجرة مواطنين، اضافة الى إيواء مدينة دهوك لمئات آلاف اللاجئين والنازحين حيث يتم عرض فيلم كل خميس في مخيم دوميز للاجئين جنوبي دهوك".

وأوضح حسن عارف ان "المهرجان يضم افلاماً طويلة وقصيرة وروائية ووثائقية حيث ستتنافس الافلام على الحصول على القاب المهرجان وان الدولة المضيفة للمهرجان هي السويد التي تشارك بتسعة افلام ومشاركة رواد السينما السويدية منهم البروفيسور ماجنوس والمخرجة جينيفير"، مشيراً إلى "إقامة ندوات نقدية على هامش المهرجان".

وحول تأثير مباريات كأس العالم على حضور المواطنين لصالات عرض الأفلام لمهرجان دهوك السينمائي، قال عارف، إنه "لا تأثير لذلك على المهرجان والحضور"، مشيراً الى ان "الصالات تعج بالمشاهدين لافلام المهرجان كون اوقات عرض الافلام لاتتطابق مع اوقات المباريات".

بدوره أشار المخرج الكوردي هشيار زيرو، الى "اهمية المهرجان في مد جسور وتعزيز العلاقات بين الفنانين الكورد مع ممثلين ومخرجين عالميين وتوطيد أسس العمل المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال سواء بعرض الافلام الاجنبية او بالتواصل المباشر".

بنفش علو صحفية مدنية في مجال حقوق الإنسان قالت لوكالة شفق نيوز، "في هذه السنة هناك اختلاف عن المهرجان السابق وهو أن هذا العام ركزت افلام المهرجان على قضية الهجرة وكما تعلمون ان هناك اكثر من مليون مهاجر ونازح في كوردستان وغالبيتهم في محافظة دهوك لذا نحن نعتبر أنفسنا جزءا من هذه القضية وانا مسرورة بحضوري في هذا المهرجان".