90 ٪ من كوردستان.. 250 مليون دولار التبادل التجاري بين العراق وأرمينيا خلال عام

90 ٪ من كوردستان.. 250 مليون دولار التبادل التجاري بين العراق وأرمينيا خلال عام
شفق نيوز/ كشفت غرفة تجارة وصناعة أربيل، يوم الثلاثاء، عن حجم التبادل التجاري بين العراق وأرمينيا، في حين أكدت أن 90% من التبادل التجاري كان مع إقليم كوردستان.
وقالت غرفة تجارة أربيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نائبي رئيس الغرفة، كامران صلاح باجكر، ومعروف عزيزخان هركي، وبحضور عضويّ المجلس الإداري للغرفة، لاوند ممندي، وإبراهيم محمد كوردي، استقبلوا القنصل العام الجديد لأرمينيا في مدينة أربيل، رافايل فسيسيان، وتم التأكيد خلال اللقاء على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين أرمينيا وإقليم كوردستان".
وسلط القنصل الأرميني الجديد، بحسب البيان، الضوء على "العلاقات التجارية بين أرمينيا وإقليم كوردستان"، مشيراً إلى أن "حجم التبادل التجاري بين العراق وأرمينيا في العام الماضي بلغ 250 مليون دولار، وأكثر من 90% من هذه النسبة تعود لإقليم كوردستان".
وأضاف القنصل: "نحن نعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ونقدم التسهيلات والتنسيق كافة للتجار وأصحاب الأعمال الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة أربيل للسفر إلى أرمينيا بهدف القيام بأعمال تجارية".
من جانبه، قدم نائب رئيس الغرفة، كامران صلاح باجكر، التهاني للقنصل الجديد، متمنياً له النجاح، معرباً عن أمله أن تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين أرمينيا وإقليم كردستان تطوراً أكبر خلال فترة عمله.
وقال نائب رئيس الغرفة: "نحن كغرفة تجارة وصناعة أربيل، مستعدون لتقديم أنواع الدعم والتنسيق كافة وتنظيم اللقاءات التجارية للشركات وأصحاب الأعمال الأرمينيين الذين يزورون إقليم كوردستان".
كما تم خلال هذا اللقاء التركيز على مشاركة الوفود التجارية في المعارض الدولية والمناسبات الاقتصادية لكلا الجانبين، كما خُصص جزء من هذا اللقاء لمناقشة تطوير قطاع السياحة واستمرار خط الطيران المباشر بين الجانبين خلال فصول السنة الأربعة.