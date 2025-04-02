84 حالة تسمم غذائي في كلار خلال عيد الفطر

شفق نيوز/ شهدت مدينة كلار خلال أيام عيد الفطر ارتفاعًا ملحوظًا في حالات التسمم الغذائي، حيث استقبلت المستشفيات عشرات الحالات التي عانت من أعراض مختلفة بعد تناول الطعام.

ووفقًا لإحصاءات مستشفى الطوارئ الشهيد هژار في كلار، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، استقبلت المستشفى 540 مريضًا خلال الأيام الثلاثة لعيد الفطر، وبين هذه الحالات، سُجلت 84 حالة تسمم غذائي مصحوبة بأعراض مثل القيء والإسهال الإغماء، كما شهدت المستشفى 10 حالات طارئة أخرى لأسباب مختلفة، لكن حالة واحدة فقط وُصفت بالخطيرة.

وتشير هذه الأرقام إلى الحاجة إلى تشديد الرقابة الصحية على الأغذية خلال المناسبات، لا سيما مع تكرار حالات التسمم الغذائي في الأعياد والمناسبات العامة.