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8 وفيات بكورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-08T15:08:02+0000
8 وفيات بكورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، تسجيل 255 اصابة جديدة بكورونا ووفاة 8 مصابين بالفيروس في عموم الاقليم خلال الساعات الـ 42 الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، 4152 فحصا جديدا اظهرت اصابة 255 مصابا جديدا، مشيراً إلى أن 242  مصابا اكتسبوا الشفاء خلال الفترة ذاتها، فيما تأكد وفاة 8 مصابين في جميع مناطق الاقليم.

 وبشأن الاحصاءات الكاملة، بينت الوزارة أنها قامت بحجر 21871 شخصاً منذ ظهور المرض في الاقليم، موضحة أن المختبرات اجرت خلال الفترة نفسها 3564206 فحصاً اسفرت عن اكتشاف 377659 اصابة.

كما اشارت الى تعافي 366062  مصاباً وبقاء 4639 مصابا تحت العناية الطبية مع تأكد وفاة 6958 مريضا في جميع مناطق الاقليم، منذ ظهور الوباء.

 

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