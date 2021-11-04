8 آلاف مصاب بمرض السرطان في إقليم كوردستان وأربيل تتصدر اللائحة

شفق نيوز/ انطلقت صباح اليوم الخميس أعمال المؤتمر الرابع لمرض السرطان في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال الدكتور باساك البرزنجي المشرف على المؤتمر في كلمة لها، إن : 300 طبيب ومختص في مجال السرطان على مستوى إقليم كوردستان والعراق والعالم يشاركون في المؤتمر ويبحث المؤتمر في أسباب السرطان، وآخر البحوث المختصة به على مستوى العالم والعلاجات التي تستخدم من قبل المستشفيات العالمية.

وأضاف انه لغاية الان في إقليم كردستان لدينا 8 آلاف حالة مسجلة بمرض السرطان منها 40% من خارج الإقليم جاءوا، مبينا أن اكثر الحالات تتواجد في أربيل لأن عدد سكانها كبير وأيضا اغلب النازحين واللاجئين فيها.

بخصوص أكثر أنواع السرطان انتشارا في إقليم كوردستان قال الدكتور البرزنجي إن، اكثر السرطانات المنتشرة بين النساء هي سرطان الثدي، وعند الرجال سرطان الرئة مثلما هو منتشر في بقية دول العالم.