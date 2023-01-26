8 سنوات على تحرير كوباني.. نيجيرفان بارزاني يهنئ شعب كوردستان ويحييّ التحالف الدولي

شفق نيوز / هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، الشعب الكوردي، بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة على تحرير مدينة كوباني، التابعة للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.

وكتب بارزاني، في تغريدة له نشرها على حسابه الشخصي في تويتر: "أهنئ كل شعب كوردستان بذكرى تحرير كوباني، في هذه الذكرى نتذكر باحترام وتقدير رجال هذه البطولة العظيمة، وننحني لأرواحهم".

وأضاف رئيس إقليم كوردستان، أن "شعب كوردستان لن ينسى أبدًا مساعدة التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب".

وشن تنظيم داعش هجوما شاملا في أيلول 2014 على مدينة كوباني ذات الغالبية الكوردية، حيث سيطر التنظيم على نحو 80% من المدينة وسط حالة نزوح كبيرة وخروج مئات الآلاف من السكان وتوجههم صوب الحدود التركية.

وبناء على توجيهات الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، توجهت قوة من البيشمركة إلى كوباني مصحوبة بالأسلحة الثقيلة، للمساعدة في مواجهة داعش وتحرير كوباني، ودخلت البيشمركة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2014 مدينة كوباني، لتدك مواقع تنظيم داعش وتحرر المدينة بدعم من "وحدات حماية الشعب" وإسناد جوي من التحالف الدولي،

وبعد خمسة أشهر من القتال ضد داعش، عادت قوات البيشمركة الموفدة لكوباني إلى اقليم كوردستان في 18 نيسان 2015 معلنة إتمام مهمتها بنجاح.