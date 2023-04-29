79 ضحية من العمال خلال 16 شهراً في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت مؤسسة "صوت العمال" في إقليم كوردستان، يوم السبت، عن احصائية لضحايا العمال، بالتزامن مع اليوم العالمي للصّحة والسّلامة في مكان العمل.

وقال رئيس تحرير المؤسسة، مهدي رسول، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "بسبب غياب قوانين السلامة والصحة في أماكن العمل وغياب القوانين الضامنة لحقوق العمال، يتزايد سنوياً حجم ضحايا الأسرة العمالية في الإقليم".

وأضاف رسول، أن "خلال 16 شهراً تم تسجيل 79 ضحية من الأسرة العمالية للأسباب آنفة الذكر"، مشيرا إلى "تسجيل 59 حالة وفاة للعمال في كوردستان في الفترة من (1-1-2022 ولغاية 31-12-2022)، وكانت على النحو الآتي، أربيل 24 ضحية، والسليمانية 21، ودهوك 9، وحلبجة 5".

وعن عدد الضحايا خلال العام الحالي، أكد تسجيل 20 ضحية خلال الفترة من (1-1-2023 ولغاية 28-4-2023)، وكانت على النحو الأتي: أربيل 5 عمال، والسليمانية 6، ودهوك عاملان، وحلبجة عامل واحد، وفي المدن الكوردستانية خارج الإقليم 6 عمال.

ويعزّز "اليوم العالمي للصّحة والسّلامة في مكان العمل" الذي يصادف 28 نيسان من كل سنة، الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية على مستوى العالم.