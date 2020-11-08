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787 اصابة و21 حالة وفاة جديدة بكورونا في كوردستان اليوم

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-08T12:33:25+0000
787 اصابة و21 حالة وفاة جديدة بكورونا في كوردستان اليوم

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في اقليم كوردستان 787 اصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة، في بيان لها ورد الى وكالة شفق نيوز، انها اجرت 5997 فحصاً جديداً شخصت خلاله 787 اصابة جديد توزعت على هذا النحو: 269 اربيل، 204 السليمانية، 221 دهوك، 20 حلبجة، 37 كرميان، 9 رابرين.

بحسب البيان، فأن 424 مريضا اكتسبوا الشفاء التام وكالاتي: 118 اربيل، 11 السليمانية، 232 دهوك 30 حلبجة، 33 كرميان.

واشار البيان إلى وفاة 21 مصاباً خلال الساعات الـ 24 الماضية وكما يأتي: 6 اربيل، 8 السليمانية، 6 دهوك، 1 كرميان.

وبهذا يبلغ اجمالي اعداد الاصابات بالوباء منذ تفشيه في اقليم كوردستان ولغاية الان 84163  تعافى من بينهم  52496 ، بينما لا يزال 29009 قيد العلاج وتوفي 2658 مصاباً.  

 

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