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77 اصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-20T13:31:39+0000
77 اصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في كوردستان، يوم السبت، عن تسجيل 77 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة في عموم الاقليم وذلك خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مختبراتها في عموم كوردستان سجلت، اليوم، 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب المرض.

وأوضحت أنه بهذا يصل اجمالي عدد الاصابات بالفيروس في الاقليم الى 107626 ،  تعافى من بينهم 102913، وتوفي 3505، منذ تفشي الجائجة اذار الماضي.

وأكدت وزارة الصحة في إقليم كوردستان في وقت سابق اليوم السبت خلو الإقليم من الإصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وسجل إقليم كوردستان، امس الجمعة، 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 80 مريضاً للشفاء.

 

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