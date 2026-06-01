751 هجوماً على إقليم كوردستان خلال ثلاثة أشهر خلّفت 22 قتيلاً و112 جريحاً

شفق نيوز- السليمانية

كشف تقرير حديث صادر عن فريق العراق - إقليم كوردستان في منظمة (CPT)، يوم الاثنين، أن إقليم كوردستان تعرض خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى مئات الهجمات الجوية والصاروخية، عقب اندلاع المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 شباط/فبراير 2026، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وخسائر مادية كبيرة.

ووفقاً للتقرير الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد تحول إقليم كوردستان إلى إحدى الساحات الرئيسية لتداعيات هذا الصراع، إذ سجلت الفترة الممتدة بين 28 شباط/فبراير و28 أيار/مايو 2026 ما مجموعه 751 هجوماً استهدف مناطق مختلفة من الإقليم.

وأشار التقرير إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل 22 شخصاً وإصابة 112 آخرين، مبيناً أن كثافة الهجمات بلغت ذروتها خلال الأربعين يوماً الأولى من الحرب، حيث تم تنفيذ 647 هجوماً قبل إعلان وقف إطلاق النار المؤقت في الثامن من نيسان/أبريل.

وأضاف أن الطائرات المسيّرة الانتحارية (الدرون) شكلت السلاح الأكثر استخداماً في تلك الهجمات، بنسبة بلغت 78.4% من إجمالي العمليات المسجلة.

وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي والأهداف المستهدفة، أوضح التقرير أن محافظة أربيل كانت الأكثر تعرضاً للهجمات، إذ استحوذت على 78.3% من مجمل الضربات المسجلة في الإقليم.

وبيّن أن 37.4% من الهجمات استهدفت المنشآت الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية، فيما طالت 31.7% منها المناطق المدنية ومواقع الشركات ومقرات تابعة لوزارة شؤون البيشمركة، بينما استهدفت 30.9% من الهجمات مخيمات اللاجئين ومقرات الأحزاب الكوردية المعارضة الإيرانية في إقليم كوردستان.

وبحسب التقرير، فإن المسؤولية عن الهجمات توزعت بين الحرس الثوري الإيراني بنسبة 39.7%، والفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران داخل العراق بنسبة 60.3%.

وأكد التقرير أن هذه الهجمات تركت آثاراً إنسانية وأمنية واقتصادية كبيرة على الإقليم، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتداعيات الصراع الدائر في المنطقة.