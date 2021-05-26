73 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية بسوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأربعاء، تسجيل 73 إصابة جديدة بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الإصابات الجديدة هي لـ 38 ذكور و35 إناث"، مشيرا إلى تسجيل حالتي شفاء جديدتين.

وتوزعت حالات الاصابة الجديدة: 14 حالة في الحسكة - 16 حالة في قامشلي - 10 حالات في ديرك - حالتان في عامودا - 25 حالة في الرقة - 4 حالات في الشهباء - حالة واحدة في دير الزور - حالة واحدة في مخيم الهول.

واصبح عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان الحالات الجديدة 17672 حالة، منها 717 وفاة و 1778 حالة شفاء.