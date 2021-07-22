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70 ألف سائح يصلون الى السليمانية أول يومي العيد.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-22T12:03:35+0000
70 ألف سائح يصلون الى السليمانية أول يومي العيد.. صور

شفق نيوز/ أعلنت دائرة السياحة في السليمانية باقليم كوردستان، يوم الخميس، عن وصول 70 الف سائح الى المدينة خلال اليومين الماضيين، متوعة ارتفاع الاعداد لنحو 100 الف سائح.

وقال مدير سياحة السليمانية علي رؤوف لوكالة شفق نيوز، إن "اعداد السياح خلال اليومين الماضيين وصل الى 70 الف سائح في محافظة السليمانية"، متوقعاً وصول السياح الى 100 الف خلال نهاية  فترة عيد الاضحى."

وأضاف رؤوف، أن "أغلب السياح من مناطق وسط وجنوبي العراق"، مؤكداً "توفير سبل الراحة في الاماكن السياحية وتقديم كافة الخدمات من الفنادق والمطاعم".

وأوضح أن دائرته "خصصت لجاناً تتابع الاسعار خلال العيد"، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة "الالتزام بالاجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا".

وبسبب ارتفاع درجات الحرارة في وسط وجنوب العراق لجأ الكثير من السياح من سكان مناطق الوسط والجنوب في العراق، الى مدن اقليم كردستان التي تتمتع بدرجات حرارة معتدلة قياسا بالمحافظات الاخرى.

وأعلنت دائرة صحة السليمانية، يوم امس الاربعاء، عن تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا المتحول نوع "دلتا" في المدينة، مشيرة إلى وفاة 8 مصابين جراءه خلال 24 ساعة الماضية.

 

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