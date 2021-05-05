7 وفيات و44 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الأربعاء تسجيل سبع حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حالات الوفاة هي لرجلين وامرأتين من القامشلي ورجل من كركي لكي (معبدة) ورجلين من دير الزور.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٤٤ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ١٧ ذكورا و ٢٧ إناثا.

وجاءت الإصابات الجديدة ١٤ حالة في الحسكة ، حالة واحدة في قامشلو، حالتان في ديرك، حالة واحدة في جل آغا، ٢٣ حالة في الرقة،٣ حالات في مخيم روج.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ست حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٦٣١٩ حالة منها ٦٣٦ حالة وفاة و ١٦٧٣ حالة شفاء.