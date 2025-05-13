7 مليارات دينار لمشروع كهربائي استراتيجي في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أطلقت مديرية توزيع الكهرباء في السليمانية، مشروعاً حيوياً لتوسيع قدرة شبكة الكهرباء وتحسين الخدمة في عدد من المناطق، بتمويل بلغ أكثر من 7 مليارات دينار من واردات الكهرباء المحلية.

ويجري تنفيذ المشروع تحت إشراف مديرية توزيع الكهرباء في السليمانية وبتمويل مباشر من واردات الكهرباء بنسبة 8%، حيث تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 7 مليارات و181 مليون دينار.

ويشمل المشروع نصب ثلاث محطات متنقلة بسعة (25MVA)، إضافة إلى توسيع محطة كهرباء دوكان، وتوفير محطة متنقلة جديدة لناحية (حاجي ئاوا) التي تعاني من ضعف في التجهيز الكهربائي.

وقال سيروان محمد، المتحدث باسم مديرية الكهرباء في السليمانية، لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع يُعد من المشاريع الكهربائية المهمة التي يجري تنفيذها ضمن خطة تحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء"، مؤكداً أن "نصب محطة متنقلة في محطة 33/132 ك.ف، وتوسعة محطة دوكان، وتوفير محطة متنقلة إضافية لحاجي ئاوا سيساهم بشكل كبير في معالجة مشكلات التحميل الزائد".

وأضاف أن "أهمية هذه المحطات تكمن في قدرتها على تفعيل ستة خطوط توزيع (فيدر) بجهد 11 ك.ف من كل محطة، ما سينعكس إيجاباً على تخفيف الضغط عن المحطات الحالية وتثبيت التيار الكهربائي، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية".

وأشار محمد، إلى أن "المشروع يمثل خطوة نوعية نحو معالجة بعض الاختناقات المزمنة في الشبكة الكهربائية وتوسيع نطاق الخدمة لتشمل مناطق كانت تعاني سابقاً من ضعف في التغطية".

ويُنظر إلى المشروع على أنه نقلة نوعية في مسار تطوير قطاع الكهرباء في السليمانية، في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة خلال فصول الذروة، ويعكس في الوقت ذاته أهمية استثمار الموارد المحلية لتعزيز استقرار الخدمات الأساسية وتحسين حياة المواطنين.