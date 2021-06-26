7 قتلى وجرحى حصيلة انفجار سيارة مفخخة في عفرين

شفق نيوز/ قتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم طفل وضابط وأصيب أربعة آخرون، يوم السبت، جراء انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين ذات الأكثرية الكوردية شمال سوريا.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز ان "السيارة انفجرت في حي الأشرفية بالقرب من دوار كاوا وسط المدينة مما أدى لمقتل محمد حمادة ملازم في جهاز شرطة عفرين قسم الاستخبارات التابع للفصائل الموالية لتركيا".

وأوضح المصدر أن "الانفجار تسبب أيضا بمقتل طفل ورجل آخر وإصابة أربعة اخرين بجروح جرى نقلهم إلى مشفى المدينة".

وتعرض مستشفى "الشفاء" في مدينة عفرين لهجوم بالقذائف المدفعية منتصف الشهر الجاري مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً، بينهم طبيب وعاملون صحيون آخرون وطفلان، كما أصيب 23 شخصا بجروح.

وتخضع مدينة عفرين ونواحيها شمال حلب لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة الموالية لتركيا منذ آذار/ مارس 2018.

وتشهد مناطق سيطرة المعارضة المسلحة التابعة لتركيا شمال سوريا فوضى أمنية وسط تقارير دولية تتهم فصائل المعارضة بانتهاكات كبيرة بحق أهالي المنطقة مع تكرار حالات الاعتقال والاغتيالات يرافقها تفجيرات.