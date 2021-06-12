16 قتيلاً في قصف مدفعي على مدينة كوردية شمال سوريا

شفق نيوز/ قتل 16 شخصا على الأقل، بينهم 11 مدنيا، في قصف مدفعي استهدف يوم السبت مدينة عفرين ذات الغالية الكوردية الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لأنقرة شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومن بين القتلى طبيب وثلاثة من موظفي المستشفى وثلاث نساء وطفل، بحسب المرصد الذي أشار إلى أن القصف الذي طال مستشفى الشفاء كان مصدره مناطق في شمال محافظة حلب حيث تنتشر قوات النظام السوري ومقاتلون كورد.

وفي وقت سابق نقلت رويترز عن مصادر في الدفاع المدني إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب عدد آخر، في هجومين منفصلين بالمدفعية على عفرين.

واستهدف الهجوم الأول منطقة سكنية، بينما استهدف الثاني مستشفى، بعد ذلك بقليل. وأظهرت لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي القتلى وسط أنقاض مستشفى الشفاء.

وقال مسؤول محلي تركي إن مصادر في المستشفى زعمت أن وحدات حماية الشعب الكوردية السورية قصفت المبنى بصاروخ، طبقا للتقارير الأولية. وأضاف المسؤول أن المدفعية التركية ردت بقصف مواقع ريفية قرب مدينة معرة النعمان.

وتستهدف تركيا وحدات حماية الشعب الكوردية وتعتبرها منظمة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكوردستاني الموجود داخل حدودها، وقامت بعمليات توغل داخل الأراضي السورية لدعم مسلحين من المعارضة السورية لإبعاد مقاتلي الوحدات عن الحدود التركية.

وتحتفظ أنقرة حاليا بوجود عسكري كبير في المنطقة، وتنشر آلاف الجنود في آخر معقل للمعارضة السورية المسلحة.