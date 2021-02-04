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7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-04T12:14:11+0000
7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الخميس، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن حالات الإصابة هي لــ 3ذكور و4 إناث.

واضاف مصطفى؛ أن حالات الاصابة الجديدة توزعت كما يلي: الحسكة 1 حالة - تل تمر 1 حالة - ديرك 1 حالة - الرقة 1 حالة - الطبقة 1 حالة - ديرالزور 2 حالة.

وأكد مصطفى "تسجيل حالتي شفاء مؤكدتين من الفيروس".

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8523 حالة مؤكدة منها 296 حالة وفاة و1218 حالة شفاء.

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