سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

7 حالات وفاة و48 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-16T08:52:04+0000
7 حالات وفاة و48 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الأربعاء تسجيل سبع حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي رجلين من الشهباء وثلاث رجال من قامشلو والحسكة وعامودا وامرأتين من قامشلو والشهباء.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٤٨ حالة إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٢٤ ذكور و ٢٤ إناث

وتوزعت حالات الإصابة في كل من مدينة الحسكة (٤) حالات، قامشلو (٣)، ديرك (٧)، رميلان (١)، كركي لكي (١)، تربه سبيه (١)، الرقة (٦)، الطبقة (٦) منبج (٤)، كوباني (٢).

كما ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ٩ حالات شفاء جديدة.

وبلغ عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٧٥٨١ حالة منها ٢٤١ حالة وفاة و ١٠٨٧ حالة شفاء.

related

رغم تشديد الإجراءات.. 120 إصابة جديدة بكورونا في الإدارة الذاتية

Date: 2020-11-28 11:57:31
رغم تشديد الإجراءات.. 120 إصابة جديدة بكورونا في الإدارة الذاتية

الإدارة الذاتية بسوريا.. 10 وفيات و77 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-12-07 17:32:34
الإدارة الذاتية بسوريا.. 10 وفيات و77 إصابة جديدة بكورونا

صحة كوردستان تعلن تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا في اربيل

Date: 2020-05-02 11:01:56
صحة كوردستان تعلن تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا في اربيل

اقليم كوردستان يعلن 31 حالة وفاة و793 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-10-08 12:27:26
اقليم كوردستان يعلن 31 حالة وفاة و793 اصابة جديدة بكورونا

اقليم كوردستان يعلن 16 حالة وفاة و166 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-06-17 20:02:20
اقليم كوردستان يعلن 16 حالة وفاة و166 اصابة جديدة بكورونا

حكومة اربيل تعلق على زيادة الاصابات بكورونا: ليس أمامنا سوى ارتداء الكمامة

Date: 2020-08-15 09:41:36
حكومة اربيل تعلق على زيادة الاصابات بكورونا: ليس أمامنا سوى ارتداء الكمامة

قضاء بالسليمانية يسجل أعلى معدل بكورونا ومسؤول فيه: الفحوصات لا تبشر بخير

Date: 2020-06-06 11:30:24
قضاء بالسليمانية يسجل أعلى معدل بكورونا ومسؤول فيه: الفحوصات لا تبشر بخير

بعد تسجيل اربع اصابات .. السليمانية تطمئن السكان: كورونا تحت السيطرة

Date: 2020-03-02 11:55:35
بعد تسجيل اربع اصابات .. السليمانية تطمئن السكان: كورونا تحت السيطرة