7 حالات وفاة و48 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الأربعاء تسجيل سبع حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي رجلين من الشهباء وثلاث رجال من قامشلو والحسكة وعامودا وامرأتين من قامشلو والشهباء.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٤٨ حالة إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٢٤ ذكور و ٢٤ إناث

وتوزعت حالات الإصابة في كل من مدينة الحسكة (٤) حالات، قامشلو (٣)، ديرك (٧)، رميلان (١)، كركي لكي (١)، تربه سبيه (١)، الرقة (٦)، الطبقة (٦) منبج (٤)، كوباني (٢).

كما ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ٩ حالات شفاء جديدة.

وبلغ عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٧٥٨١ حالة منها ٢٤١ حالة وفاة و ١٠٨٧ حالة شفاء.