7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم السبت، تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا.

وأكد الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حالات الإصابة هي لــ 6 ذكور وانثى واحدة ، تتوزع على التالي: الحسكة 3 حالة - قامشلو 1 حالة؛ ديرك 1 حالة؛ الرقة 1 حالة؛ الطبقة 1 حالة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8530 حالة مؤكدة منها 296 حالة وفاة و1218 حالة شفاء.