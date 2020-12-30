69 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، اليوم الأربعاء، تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطقها.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة جوان مصطفى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الهيئة سجلت اليوم، 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مبيناً أن حالات الإصابة هي لــ 36 ذكراً و33 انثى.

وأوضح مصطفى، أن الحالات تتوزع على النحو التالي: الحسكة 5، القامشلي، إصابة واحدة ، ديرك 9 إصابات، كوباني، 4 إصابات، الطبقة 32 إصابة، الرقة، ست إصابات، منبج خمس إصابات، دير الزور، إصابة واحدة، الشهباء خمس إصابات، مشيراً في ذات الوقت تسجيل 8 حالات شفاء جديدة من المرض

وبذلك يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرقي سوريا مع هذه الحالات الجديدة 8024 حالة مؤكدة منها 271 حالة وفاة و1138 حالة شفاء.