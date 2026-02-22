61 ألف عقد زواج في كوردستان خلال 2025.. السليمانية الأعلى وگرميان الأدنى

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت محاكم إقليم كوردستان، يوم الأحد، تسجيل أكثر من 61 ألف عقد زواج خلال العام الماضي 2025، مقابل نحو 16 ألف حالة طلاق وتفريق، فيما سجلت محافظة السليمانية العدد الأعلى من عقود الزواج، في حين كانت كركوك/گرميان الأدنى، وفق إحصائيات رسمية.

ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن محاكم الإقليم، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد "بلغ إجمالي المعاملات القضائية المنجزة خلال عام 2025 نحو 133 ألفاً و936 معاملة في محاكم محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وكركوك/گرميان، وكانت أبرزها قضايا الزواج والتفريق".

وبينت البيانات أن "إجمالي عقود الزواج في عموم الإقليم بلغ 61 ألفاً و328 عقداً، مقابل تسجيل 15 ألفاً و826 حالة طلاق وتفريق خلال العام ذاته".

وأظهرت الإحصائيات أن "محافظة السليمانية سجلت العدد الأعلى من عقود الزواج خلال عام 2025 بواقع 25 ألفاً و687 عقداً، مقارنة بـ18 ألفاً و522 عقداً في عام 2024، بزيادة بلغت 7 آلاف و116 عقداً".

فيما سجلت محافظة أربيل "19 ألفاً و620 عقد زواج خلال عام 2025، مقارنة بـ17 ألفاً و591 عقداً في عام 2024، بزيادة بلغت ألفين و29 عقداً".

أما محافظة دهوك فسجلت " 12 ألفاً و955 عقد زواج خلال عام 2025، مقابل 12 ألفاً و199 عقداً في عام 2024، بزيادة بلغت 756 عقداً".

وسجلت منطقة كركوك/گرميان "العدد الأدنى من عقود الزواج بواقع 3 آلاف و66 عقداً في عام 2025، مقارنة بـ2706 عقود في عام 2024، بزيادة بلغت 360 عقداً".

وفيما يتعلق بحالات الطلاق والتفريق، أظهرت البيانات "ارتفاعاً ملحوظاً في محافظة أربيل، حيث سجلت 7 آلاف و113 حالة خلال عام 2025، مقارنة بـ3 آلاف و878 حالة في عام 2024، بزيادة بلغت 3 آلاف و235 حالة".

في المقابل، سجلت محافظة السليمانية "تراجعاً في حالات الطلاق، حيث بلغت 5 آلاف و369 حالة خلال عام 2025، مقارنة بـ5 آلاف و745 حالة في عام 2024، بانخفاض بلغ 376 حالة".

كما سجلت "محافظة دهوك 2354 حالة طلاق في عام 2025، مقارنة بـ2033 حالة في عام 2024، بزيادة بلغت 321 حالة، فيما سجلت كركوك/گرميان 990 حالة طلاق في عام 2025، مقارنة بـ728 حالة في عام 2024، بزيادة بلغت 262 حالة".

وفي سياق متصل، أظهرت "الإحصائيات تسجيل 107 حالات زواج ثانٍ بعد الحصول على موافقة قضائية خلال عام 2025، توزعت بواقع 42 حالة في أربيل، و39 حالة في السليمانية، و26 حالة في دهوك، فيما لم تسجل أي حالة في كركوك/گرميان".

وتعكس هذه الإحصائيات استمرار ارتفاع معدلات الزواج في إقليم كوردستان، بالتزامن مع تفاوت في معدلات الطلاق بين المحافظات، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن محاكم الإقليم.