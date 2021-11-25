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60 شركة تقدم عروضاً لإنشاء سدود في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-25T09:41:05+0000
60 شركة تقدم عروضاً لإنشاء سدود في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان يوم الخميس انها تلقت عروضا من 60 شركة في القطاع الخاص للمشاركة في إنجاز سدود للمياه في الإقليم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وكيل وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، كريم سليمان مع وزير البلديات والسياحة ساسان عوني عقب اجتماع مع لجنة الزراعة والري البرلمانية في برلمان كوردستان.

وقال سليمان خلال المؤتمر، إن 12 سدا في اقليم كوردستان قيد الإنجاز، ولم يتم إكمالها، مضيفا أن نسب الإنجاز في تلك السدود تتراوح بين 80 - 90 بالمئة وقد وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان بصرف مبالغ مالية لإتمام العمل فيها.

وأردف بالقول ان الحكومة والوزارة اقترحت إنشاء 9 سدود أخرى بالشراكة بين القطاع العام والخاص وقد قدمت 60 شركة عروضا للعمل في هذه السدود، مشيراً إلى أن الخطوة الاولى تتمثل بانشاء ثلاثة سدود أحدها في السليمانية والأخر في أربيل والثالث في دهوك.

وتابع سليمان بالقول ان موضوعة المياه مهمة جدا وباتت مشكلة ليست على مستوى إقليم كوردستان بل على مستوى العالم بأسره.

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