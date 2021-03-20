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6 وفيات و195 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-20T12:15:42+0000
6 وفيات و195 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم السبت، تسجيل 195 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة وورد لوكالة شفق نيوز؛ فإن الإصابات توزعت على هذا النحو: 46 أربيل، 9 السليمانية، 137 دهوك، 3 كرميان.

واكتسب 162 مريضا الشفاء التام وكالاتي: 64 اربيل، 59 السليمانية، 33 دهوك، 6 كرميان.

فيما توفي 6 مصابين خلال آخر 24 ساعة وكما يأتي: 3 أربيل، 1 السليمانية، 1 كرميان 1 رابرين.

وبهذا يصل إجمالي معدل الإصابات إلى 115210 فيما تماثل من بينهم 106677 توفي 3591 مريضا.

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