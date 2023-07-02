6 مليارات دينار من أصل 20 ملياراً لتخطي شحة المياه في اربيل لموسم الصيف الحالي

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد، تخصيص 20 مليار دينار لمعالجة مشكلة شح المياه في مدينة اربيل لموسم الصيف الحالي.

وقالت الحكومة المحلية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان " رئيس الحكومة مسرور بارزاني وافق على تخصيص 20 مليار دينار لحل مشكلة شح المياه في مدينة اربيل".

واضاف البيان ان " 6 مليارات دينار من المبلغ المخصص ستتم صرفها في حالات الطوارئ وتجاوز الشهور الثلاثة للصيف وهي الشهر الـ7 والـ8 والـ9 من السنة الحالية".