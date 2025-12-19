6 قتلى وجرحى بنزاع مسلح بسبب أراضٍ زراعية في گَرميان

شفق نيوز- گَرميان

أفاد مصدر محلي في إدارة گَرميان المستقلة التابعة لإقليم كوردستان، يوم الجمعة، بوقوع نزاع مسلح بين عائلتين في قرية خالەبەگي التابعة لقضاء رزگاري، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن النزاع اندلع ظهر اليوم بين عائلتين في القرية بسبب خلاف على ملكية أراضٍ زراعية بين العائلتين، القضية بالأساس معروضة أمام القضاء للبت فيها.

وأشار إلى أن جميع القتلى والمصابين أقارب، مضيفاً أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والجثث للطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.