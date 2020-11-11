6 ضحايا ومصابين من عائلة واحدة بحادث مروع في دهوك.. صور

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور دهوك في كوردستان، يوم الاربعاء، عن مصرع شخصين وإصابة اربعة آخرين بينهم اطفال بحادث مروع في كوردستان.

وقال المتحدث باسم مرور دهوك ازاد طه، لوكالة شفق نيوز، إن حادثاً مرورياً مروعاً وقع، مساء اليوم، بين حافلة سائحين وسيارة خاصة على الطريق بين مركز قضاء العمادية ومجمع قدش، قرب قرية بري كر، في المحافظة"، مبيناً أن "الحادث اسفر عن مصرع شخصين واصابة اربعة اخرين بينهم اطفال".

واشار طه إلى أن "الضحايا من عائلة واحدة وأن المتوفين هما الام والاب"، موضحاً أن "المصابين نقلوا الى مستشفى العمادية لتلقي العلاج".