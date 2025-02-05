504 مخالفات وإتلاف 11 طناً من اللحوم في دهوك.. البيطرة تشدد الرقابة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة البيطرة في محافظة دهوك، يوم الأربعاء، تسجيل 504 مخالفات صحية خلال العام 2024، فيما أكدت اتخاذها إجراءات إتلاف 11 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وقال مسؤول الإعلام الدائرة أمين ئاميدي، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الخراف التي تم ذبحها في المذابح الرسمية خلال العام المنصرم بلغ 58,869 رأساً، فيما بلغ عدد العجول المذبوحة 18,884 عجلاً"، مبيناً أن "عدد الدواجن التي تم ذبحها في مختلف أنحاء المحافظة، فقد وصل إلى 18,905,906 دجاجات".

وبشأن كميات اللحوم المنتجة، أوضح ئاميدي، أن "لحوم العجول بلغت 1,471,720 طناً، بينما بلغت كمية اللحوم من الخراف والماعز 3,776,809 أطنان، في حين قُدّرت كمية لحوم الدواجن بنحو 2,697,777 طناً".

وأشار ئاميدي، إلى أن "الدائرة قامت بتسجيل المخالفات الصحية وتغريم أصحابها بمبالغ تجاوزت 11 مليون دينار عراقي، وذلك ضمن جهودها لضمان الامتثال للمعايير الصحية"، موضحاً أن "نسبة المخالفات الصحية المسجلة خلال عام 2024 شهدت تحسناً ملحوظًا مقارنة بالعام السابق 2023، مما يعكس نجاح الجهود الرقابية المستمرة التي تبذلها الدائرة لتعزيز السلامة الصحية والبيئية".

وتابع ئاميدي، قائلاً إن "المحافظة شهدت دخول 4,112 بقرة حلوب إلى إقليم كوردستان خلال العام ذاته، بالإضافة إلى 165,000 عجل و6,901 رأسًا من الخراف والماعز"، مضيفاً أن "هذا التدفق الكبير للحيوانات يعكس التحديات التي تواجهها الدائرة في إدارة سلامة الثروة الحيوانية وضمان جودة المنتجات الحيوانية في الأسواق المحلية".