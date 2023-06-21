500 أُسرة من ذوي الاحتياجات لا تمتلك قوت العيد في السليمانية

شفق نيوز / أكد اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الأربعاء أن حال ذوي الاحتياجات الخاصة في أسوأ وضع بسبب تأخير صرف رواتبهم الشهرية، مطالباً بتقديم المساعدات لهم قبل عيد الأضحى.

وقال نائب رئيس اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية، سنكر عثمان، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "وضع المعاقين في أسوأ حال خصوصاً في هذه الفترة مع قرب حلول عيد الأضحى، بسبب عدم صرف رواتبهم الشهرية".

وطالب سنكر، حكومة الإقليم بـ"الإسراع في توزيع رواتب هذه الشريحة التي كانت وما زالت تعاني شتى أنواع المعاناة لأسباب كثيرة"، داعياً الميسورين ورجال الأعمال إلى "مد يد المساعدة الإنسانية للمعاقين ليتسنى لهم تهيئة أبسط مقومات العيد".

وأشار إلى أن "أكثر من 500 أسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية لا تمتلك قوت العيد ولا تمتلك حتى احتياجات العيد الغذائية"، مؤكداً أن "في حال عدم صرف رواتب ذوي الاحتياجات قبل العيد، فسيخرج المعاقون بالسفرة الفارغة في صباح العيد".