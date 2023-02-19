50 منظمة مدنية تطالب بتقديم موازنة الاقليم لبرلمان كوردستان

شفق نيوز/ طالبت العشرات من منظمات المجتمع المدني في السليمانية، يوم الأحد، حكومة وبرلمان اقليم كوردستان بوضع موازنة سنوية يتم المصادقة عليها من قبل برلمان الاقليم لبيان الواردات والمصروفات.

وقال الناشط المدني حسام البرزنجي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "منذ أكثر من عشرة اعوام واقليم كوردستان بلا موازنة مالية وهذا انعكس سلبا على الخدمات وكذلك على شفافية التعاملات المالية".

وأضاف أنه "منذ أكثر من عام اعلنا عن حملة للضغط على الحكومة لارسال موازنتها المالية للبرلمان للمصادقة عليها بصورة شفافة إلا أن الاستجابة لم تردنا لغاية الآن".

وتابع "نحن الآن نطالب هيئة رئاسة برلمان كوردستان باستضافة وزير المالية ووزير التخطيط لمعرفة أسباب عدم ارسال الموازنة المالية للبرلمان منذ أكثر من عشر سنوات".

بدوره؛ أعلن النائب في برلمان الاقليم عثمان سيدري خلال المؤتمر الصحفي، دعمه لمطالب منظمات المجتمع المدني، مؤكدا انه سيقوم بتقديم هذه المطالب لهيئة رئاسة البرلمان.

واشار الى ان "وجود موازنة مالية للإقليم ستكون عاملا مساعدا لحل العديد من المشكلات إضافة إلى أن وجودها سيدعم الشفافية وخصوصا فيما يخص الواردات المالية".