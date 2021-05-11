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5 وفيات و83 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-11T17:04:01+0000
5 وفيات و83 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الثلاثاء، تسجيل خمس حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن حالات الوفاة هي لرجل من القامشلي ورجلين وامرأتين من منبج.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 83 إصابة جديدة بفايروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 54 ذكور و 29 إناث ، وتسجيل اثنا عشرة حالة شفاء جديدة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة : 6 حالات في الحسكة   - 4 حالات في القامشلي  - 5 حالات في ديرك - 4 حالات في كوباني - حالتان في درباسية - 17 حالة في الرقة - 26حالة في الطبقة - 11 حالة في دير الزور - 5 حالات في منبج - حالتان في مخيم روج - حالة واحدة في مخيم نوروز .

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 16774 حالة منها 682 حالة وفاة و 1730 حالة شفاء.

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