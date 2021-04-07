5 وفيات و241 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأربعاء، تسجيل خمس حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) في بيان، أن حالات الوفاة هي لامرأة ورجلين من القامشلي ورجل من الحسكة وخامس من كوباني.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٢٤١ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ١٣٣ ذكورا و ١٠٨ إناث.

وتوزعت الاصابات ٥٤ حالة في الحسكة ، ٩٣ حالة في القامشلي، ٤٧ حالة في ديرك، ٥ حالات في الدرباسية، ٢٥ حالة في الرقة، ١٧ حالة في دير الزور.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا حالتي شفاء جديدتين.

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١١٣٣٣ حالة منها ٤٠٥ حالة وفاة و ١٣٤٢ حالة شفاء.