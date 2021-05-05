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5 ملفات على طاولة الجلسة الأسبوعية لحكومة كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-05T09:11:55+0000
5 ملفات على طاولة الجلسة الأسبوعية لحكومة كوردستان

شفق نيوز/ تناقش حكومة إقليم كوردستان خمسة ملفات خلال الجلسة الأسبوعية المقررة في وقت لاحق يوم الاربعاء.

وقال بيان لدائرة الاعلام والمعلومات لمجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز، إن الجلسة الأسبوعية سيتناول مسودة المشروع الاستراتيجي الوطني لمواجهة الفساد في اقليم كردستان، والاستمرار في مناقشة مشروع قانون الموازنة لاقليم كردستان للعام العالي.

كما ستشهد الجلسة عرض مسودة مشروع قانون (الشركات الامنية الخاصة في اقليم كوردستان)، وعرض مسودة مشروع قانون تعديل قانون وزارة المالية والاقتصاد في الاقليم، وأخيراً التقرير الخاص باوضاع المكونات.

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