5 قتلى في انفجار مستودع ذخيرة بعفرين السورية

شفق نيوز/ أفادت منظمة معنية بحقوق الإنسان يوم السبت بمقتل خمسة عناصر في فصيل مسلح موال لتركيا بانفجار مستودع ذخيرة بريف منطقة عفرين ذات الأكثرية الكوردية شمال سوريا.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين في بيان، إن 5 عناصر من فصيل (حركة أحرار الشام) إحدى الفصائل المسلحة الموالية لتركيا والمنضوية تحت راية الجيش الوطني السوري، قتلوا وأصيب آخرون، جراء انفجار مستودع للذخيرة في معسكرهم بقرية جولقان في ريف عفرين.

وأوضحت المنظمة، أن "القتلى هم : أبو عباس ، أبو علي ، أبو أحمد ، أبو الليث ، أبو عامر".

وفي سياق متصل، أفادت المنظمة بجرح 3 عناصر من فصيل ( الجبهة الشامية) إحدى الفصائل المنضوية في الجيش الوطني نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية عائدة لقائد الفصيل المدعو "أبو محمد حزواني"، في ناحية معبطلي بريف مدينة عفرين.

والجرحى بحسب بيان للمنظمة هم : عبد العزيز محمد ، ومحمد نجار ، وعبد الحكيم زيدان.

يذكر أنّ منطقة عفرين التي تسيطر عليها الفصائل الإسلامية المنضوية تحت راية الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة السورية والمدعومة من تركيا تشهد فلتاناً أمنياً ، وانتهاكات مستمرة بحق الأهالي، وفق منظمات معنية بحقوق الإنسان.