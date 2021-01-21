4 وفيات و77 إصابة جديدة بكورونا في كوردستان

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الخميس بتسجيل ٤ وفيات و٧٧ إصابة جديدة بكورونا، مقابل تعافي٩٢٣ شخصاً من الفيروس خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في البيان رقم ٣٣٠ للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها قامت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية باجراء 4130 فحصا جديدا منها (١٦١٤) في اربيل و(٦١٥) في السليمانية و(١٨٤٩) في دهوك و(٣) في حلبجة و(٢٠) گرمیان و(٢٩) في راپرین، مبينا ان الفحوصات اظهرت اصابة (٧٧) مصابا جديدا من بينهم (١٧) في اربيل و(٢٢) في السليمانية و(٣٤) في دهوك و(٤) في گرمیان.

واشار البيان الى تعافي (٩٢٣) مصابا من بينهم (٣٢١) في اربيل و(١٧٥) في السليمانية و(٣٥١) في دهوك و(٣٤) في گرمیان و(٤٢) في راپرین، مؤكدا وفاة (٤) مصابين من بينهم (١) في اربيل و(٢) في السليمانیة و(١) في دهوك.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم بـ٢١٨٧١ خرجوا جميعا من المستشفيات والمراكز الصحية، فيما اكد اجراء (١٠١٥٨٩٧) فحصا من بينها (٣٥٣٤٣٩) في اربيل و(٢١٥١٨٤) في السليمانية و(٤٣٩٨٧٩) في دهوك و(٧٣٩٥) في حلبجة.

واكد البيان ان مجموع الاشخاص الذين اصيبوا بالفيروس منذ بداية ظهوره بلغ ١٠٥٤١٦ شخصا من بينهم (٣٦٦٥٩) في اربيل و(٣٠٤٨٠) في السليمانية و(٣٥١٧٧) في دهوك و(٣١٠٠) في حلبجة.

اما بشأن مجموع الاشخاص الذين اكتسبوا الشفاء فقد بلغ بجسب البيان (٩٠٦٢٧) شخصا من بينهم (٣٢٤٨٦) في اربيل و(٢٥٧٨٨) في السليمانية و(٢٩٣٩٧) في دهوك و(٢٩٥٦) في حلبجة، لافتا الى بقاء (١١٣٣٧) مصابا تحت العناية الطبية من بينهم (٣٢٥٢) في اربيل و(٣٠٠٦) في السليمانية و(٥٠٧٨) في دهوك و(١) في حلبجة.

واكد البيان ان مجموع الوفيات التي نجمت عن المرض بلغ (٣٤٥٢) وفاة من بينهم (٩٢١) في اربيل و(١٦٨٦) في السليمانية و(٧٠٢) في دهوك و(١٤٣) في حلبجة.