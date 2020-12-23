4 وفيات و47 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية بسوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الأربعاء تسجيل 4 وفيات و47 حالة إصابة جديدة بفايروس كوفيد19 في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن 24 من الحالات الجديدة أصيبت بها إناث و23 من الذكور.

وتوزعت حالات الإصابة الجديد في كل من الحسكة 3 حالات، قامشلو 4، ديرك 11، كركي لكي/معبدة 4، كوباني 1، الطبقة 2, الرقة 4, دير الزور 5, منبج 4، الشهباء 9 حالات.

وذكر مصطفى أيضاً أنه تم تسجيل ( 10) حالات شفاء مع تسجيل (4) وفيات جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 7824 حالة مؤكدة منها 263 حالة وفاة و1112 حالة شفاء.