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4 وفيات و169 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-10T15:55:50+0000
4 وفيات و169 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم السبت تسجيل ٤ حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حالات الوفاة هي لامرأة ورجل من القامشلي ورجلين من الحسكة. 

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ١٦٩ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٨٤ ذكور و ٨٥ إناث.

وتوزعت حالات الإصابة ٤٤ حالة في الحسكة، ٤١ حالة في قامشلو، ٤٧ حالة في ديرك، ٨ حالات في الدرباسية، حالة واحدة في تربسبية، حالة واحدة في رميلان، حالة واحدة في الطبقة، ٣ حالات في تل تمر، ٢٣ حالة في دير الزور.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ست حالات شفاء جديدة. 

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١١٩٣٨ حالة منها ٤١٩ حالة وفاة و ١٣٦٠ حالة شفاء.

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