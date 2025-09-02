4 قتلى وجرحى باشتباك مسلح بين قوة أمنية وتاجر المخدرات في دهوك

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر أمني في دهوك، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة رابع باشتباك مسلح بين قوة أمنية وتاجر مخدرات في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية توجهت لإلقاء القبض على أحد تجار المخدرات الذي كان يتواجد في إحدى قاعات الأعراس في مركز قضاء شيخان، إلا أنه واجه القوة بإطلاق النار".

وأضاف أن "اشتباكاً نارياً حصل بين المتهم والقوة الأمنية ما أسفر عن مقتل المتهم واثنين من عناصر الأمن، وإصابة رابع"، مشيراً إلى أنه "تم نقل جثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي والجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج".