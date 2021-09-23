4 جرحى في حادث تصادم بين 5 سيارات بكلار (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور ادارة كرميان باقليم كوردستان، يوم الخميس، عن اصابة اربعة اشخاص في تصادم خمس سيارات على الطريق الحولي في مدينة كلار مركز ادارة كرميان بإقليم كوردستان.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحادث وقع على الطريق الحولي في مدينة كلار بسبب تصادم خمس سيارات وتسبب باصابة اربع اشخاص بجروح مختلفة، لافتا الى ان السيارات كانت من انواع مان تانكر ودايو صالون ومرسيدس حمل ونيسان سنترا وجيب شيروكي.

واشار البيان الى ان الحادث حصل امام مزاد كلار، مشيرا إلى أن المصابين الاربعة هم سائق سيارة دايو الصالون وسائق سيارة المان تنكر وراكب في سيارة النيسان سنترا.

واوضح البيان ان فرق المرور وصلت الى محل الحادث وبدأت بالتحقيق فيه، لافتا الى نقل المصابين الاربعة الى مستشفى طوارئ "الشهيد هزار" في مدينة كلار لتلقي العلاج.