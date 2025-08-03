395 شركة إيرانية تنشط في كوردستان.. و4 مليارات دولار حجم التبادل سنوياً

شفق نيوز- أربيل

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أربيل، اليوم الأحد، أن 395 شركة إيرانية تعمل في قطاعات مختلفة داخل إقليم كوردستان، بينها 200 شركة في مدينة أربيل وحدها، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 4 مليارات دولار سنوياً.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس الغرفة، كامران صلاح باجكر، وفداً من أصحاب وممثلي شركات ومصانع ومستثمرين في قطاع البناء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفق بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وفي كلمته الترحيبية، أشار باجكر إلى أهمية التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، داعياً المستثمرين الإيرانيين إلى توسيع أعمالهم وفتح فروع جديدة لشركاتهم في أربيل، مؤكداً استعداد الغرفة لتوفير الدعم والتنسيق اللازم.

من جهته، أعلن رئيس الوفد الإيراني نية الشركات الحاضرة الاستثمار في قطاع البناء، لاسيما إعادة إعمار مدينة أربيل، قائلاً: "نسعى لنقل خبراتنا إلى الإقليم، وبالإضافة إلى الاستثمار وفتح فروع لشركاتنا، سنؤسس مصانع في هذا القطاع".