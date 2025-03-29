38  ألف مدرس بلا رواتب.. محاضرو كوردستان يهددون بالتصعيد

شفق نيوز/ عبّر ممثلو المحاضرين في إقليم كوردستان، يوم السبت، عن استيائهم الشديد من التأخير المستمر في صرف رواتب 38 ألف مدرس، نتيجة الخلافات المالية بين وزارتي المالية والتربية في الإقليم.

وقال محمد كمال، ممثل المحاضرين، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "تأخير الرواتب تجاوز ستة أشهر"، مشيراً إلى أن "وزارة المالية لم تفِ بالتزاماتها تجاه المدرسين رغم أهمية هذه الرواتب في إعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية".

وأضاف كمال، أن "استمرار التأخير في صرف الرواتب يضع المدرسين في موقف مالي صعب للغاية، ويؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة"، مضيفاً أن "غياب الحلول الجدية يعكس ضعف التنسيق بين الوزارات الحكومية".

بدورهم، أشار المحاضرون، إلى أن "هذا التأخير يؤثر على جودة التعليم، حيث يواجه المدرسون ضغوطاً مالية تؤثر على أدائهم داخل الصفوف الدراسية، ما قد ينعكس سلباً على المستوى التعليمي للطلاب".

كما طالب المحاضرون، وزارة التربية بالتدخل الفوري لإنهاء الأزمة، مؤكدين أن تأخير الرواتب يمثل انتهاكاً لحقوق المعلمين الذين يشكلون الركيزة الأساسية للعملية التعليمية. كما شددوا على ضرورة أن تلتزم وزارة المالية بصرف المستحقات في موعدها دون تأخير، محذرين من تصعيد محتمل إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وفي ختام المؤتمر، أكد المحاضرون، أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التجاهل"، داعين الحكومة الإقليمية إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناتهم وتحقيق الاستقرار المالي للكوادر التدريسية في الإقليم".

يذكر أن وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان أعلنت، يوم الماضي الأربعاء، تحويل مبلغ (954,880,467,779) دينار إلى حساباتها المصرفية، كتكملة لرواتب شهر آذار للموظفين الحكوميين في الإقليم، من قبل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية عبر حسابات وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان في فرع البنك المركزي العراقي في مدينة أربيل.