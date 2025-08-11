37 نوعاً من إنتاج محلي مميز.. أربيل تحتفي بمهرجان "سلة العنب" (صور)

شفق نيوز- أربيل

أُقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان "سلة العنب" في قضاء عنكاوا، وذلك في الحقل الزراعي النموذجي "سلوان سردار"، بمشاركة عدد من المزارعين والأهالي وممثلين عن الطائفة المسيحية.

ويقول المزارع سردار لوكالة شفق نيوز، إن مهرجان "سلة العنب" هذا العام يعرض 37 نوعاً من العنب، سبعة منها جديدة استمر العمل عليها لمدة ثلاث سنوات، وتم اختبارها لتلائم مناخ إقليم كوردستان، مؤكداً أن جميع أنواع العنب هي من إنتاج حديقته.

ويهدف المهرجان، الذي يستمر يومين من الساعة 6:30 مساءً حتى 10:30 مساءً، إلى دعم وتشجيع الإنتاج المحلي، وتسليط الضوء على العنب والمنتجات الزراعية في المنطقة، والعمل على تسويقها بشكل أوسع. كما يتضمن عرض أنواع متعددة من العنب المحلي، إلى جانب منتجات زراعية أخرى.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار الجهود الرامية إلى تنمية القطاع الزراعي المحلي، وتعزيز ثقافة الاعتماد على المنتجات الوطنية، وتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج وتحسين جودته بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.