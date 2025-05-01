35 ألف امرأة عاملة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشف رئيس اتحاد نقابات عمال كوردستان، هه‌نگاو عبد الله، يوم الخميس، عن إحصاءات رسمية حديثة أظهرت أن نحو 35 ألف امرأة يعملن في إقليم كوردستان، من بين أكثر من 194 ألف عامل مسجل لدى الجهات المعنية.

وقال عبد الله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عدد العمال المسجلين في المديرية العامة للعمل والشؤون الاجتماعية تجاوز 194 ألفاً، بينهم 134 ألف عامل من الذكور المحليين، في حين بلغ عدد العاملات المحليات 30 ألف امرأة.

وأضاف أن عدد العمال الأجانب المسجلين في الإقليم بلغ 23 ألفاً من الذكور، يقابلهم 4900 عاملة أجنبية. كما تم تسجيل 958 عاملاً منزلياً ضمن القطاع الخاص.

ويعكس هذا التوزيع حجم مشاركة النساء في سوق العمل بإقليم كوردستان، في ظل استمرار النقاشات حول تعزيز المساواة في فرص التوظيف وتحسين ظروف العمل، لاسيما للنساء والعمال الأجانب.

وتأتي هذه الأرقام في وقت يسعى فيه الإقليم إلى تنظيم سوق العمل وضمان الحقوق النقابية والاجتماعية للعمال فيمختلفالقطاعات.