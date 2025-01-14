3310 إصابات بالسرطان في السليمانية عام 2024.. سرطان الثدي الأكثر

شفق نيوز/ كشف قسم تسجيل السرطان في السليمانية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 3310 حالات إصابة جديدة بالسرطان في عام 2024، مشيرًا إلى ارتفاع ملحوظ في نسب الإصابة بين الأطفال والرجال، هذا الرقم يعكس استمرار الحاجة إلى تعزيز التدابير الوقائية والعلاجية لمواجهة تفشي المرض في المنطقة.

ووفقًا للتقرير الصادر عن قسم تسجيل السرطان في السليمانية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه تم تسجيل 3310 حالة إصابة جديدة بالسرطان في عام 2024، حيث يشكل الأطفال 6.10% من إجمالي الحالات. كما أظهرت البيانات أن 54.60% من المصابين كانوا من الذكور، بينما كانت نسبة الإناث 45.40%.

التقرير أشار إلى أن 91.8% من المصابين تم تسجيلهم في مستشفى هيوا وهم من سكان السليمانية، في حين كان 5.9% من الحالات من باقي مدن العراق و2.4% من مدن كردستان الأخرى.

وأبرز أنواع السرطان التي تم تسجيلها في السليمانية هي سرطان الثدي الذي تصدر القائمة بعدد 647 حالة (19.5%)، يليه سرطان الرئة بـ 233 حالة (7%)، ثم سرطان البروستات بـ 174 حالة (5.3%). كما تم تسجيل 166 حالة من سرطان القولون (5%)، و158 حالة من سرطان الغدة (4.8%). الحالات الأخرى من أنواع السرطان المختلفة شكلت 44.4% من الإجمالي.

وتستمر إحصائيات السرطان في السليمانية في الكشف عن الحاجة الماسة لتحسين خدمات الوقاية والعلاج، مع التركيز على تعزيز الوعي العام والاهتمام بالكشف المبكر.

ويبقى تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والمجتمع أولوية لتقليل تأثير المرض على المواطنين.