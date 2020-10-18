32 وفاة جديدة و797 إصابة بكورونا كوردستان خلال يوم

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الأحد، عن تسجيل 797 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإقليم خلال يوم الذي شخصت فيها ايضاً وفاة 32 مصاباً، وتعافي ٤٦٥ اخر.

وذكر بيان للصحة أن تلك الإصابات الجديدة توزعت على:

(٢٧٤ اربيل)

(١٩٥ السليمانية، ٣١ گرمیان)

(٢٨٣ دهوك)

(١٤ حلبجة)

كما توزعت حالات التعافي ٤٦٥ على:

(١٢٦ اربيل)

(٢٢ السليمانية، ٣٧ گرمیان)

(٢٦٠ دهوك)

(٢٠ حلبجة)

وسجل الإقليم ٣٢ حالة وفاة:

(٨ اربيل)

(١١ السليمانية، ١ گرمیان)

(٩ دهوك)

(٣ ‌حلبجة)

ومنذ تفشي الجائحة أصيب ٦١٧٠٣، تعافى منهم ٣٧٥٨٤، وتوفي ٢١٦١.







