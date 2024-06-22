32 مليون دولار عائدات السياحة خلال "عطلة العيد" في السليمانية

شفق نيوز/ كشفت مديرية السياحة في السليمانية اليوم السبت، عن دخول أكثر من 159 ألف سائح إلى السليمانية خلال عطلة عيد الاضحى.

وقال آرام شواني المتحدث باسم مديرية السياحة في السليمانية لوكالة شفق نيوز إن (159،583) ألف سائح ووافد دخل السليمانية خلال الفترة من (14/6/2024 ولغاية 20/6/2024)، و أكثر من 90٪ من هؤلاء السياح هم من مناطق وسط وجنوب العراق، وذلك بسبب التسهيلات المقدمة لهم في عملية الدخول والاقامة، و10٪ من خارج البلاد، حيث ارتفع عدد الوافدين مقارنة بالعام الماضي والتي كانت (120.460) ألف سائح.

وأضاف أن عوائد المتحصلة من السيّاح كانت لأصحاب المعالم السياحية والمطاعم والمولات ولم يذهب شيء في جيوب الحكومة ومديرية السياحة في السليمانية، لتصل عائدات الأيام الخمسة الماضية إلى قرابة 32 مليون دولار بمعدل 200 $ لكل سائح ما تسبب بإنعاش جيد لأصحاب الأعمال والمشاريع السياحية والمطاعم والمراكز التجارية في المنطقة.