32% تلقوا اللقاح في كوردستان .. وزارة الصحة توجه طلبا للسكان

شفق نيوز/ المحت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الجمعة إلى ضعف إقبال السكان على تلقي جرعات لقاح كورونا، داعية إياهم إلى ضرورة التطعيم للحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم انه بشكل عام (32%) من المواطنين تلقوا جرعات اللقاح ووفق الآتي: 26% أربيل، 20% السليمانية، 56% دهوك، 16% حلبجة، 39% كرميان، 42% رابرين.

وطالبت الوزارة المواطنين خاصة اولئك الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما، و أولئك المصابين بالأمراض المزمنة والمستعصية، والمتقاعدين، وكبار السن والاستاذة لمراحل الـ12 (السادس الأعدادي) وقوى الأمن الداخلي والآسايش والبيشمركة بضرورة التسجيل على المنصة الالكترونية للحصول على اللقاح.